Guerra na Ucrânia. "Um horror inimaginável", diz enviado do Papa após visitar Bucha

O chefe da diplomacia do Vaticano, arcebispo Paul Gallagher, visitou esta sexta-feira Bucha, um dos locais emblemáticos da tragédia da guerra na Ucrânia, tendo passado também por Irpen, Vorzel e Kiev.



Em Bucha, o enviado do Papa, que está na Ucrânia desde quarta-feira, visitou Bucha e rezou junto à vala comum, próxima da Igreja ortodoxa de Santo André, de onde foram exumados mais de 100 corpos. “É um horror porque essas coisas foram feitas por homens a outros homens e feitas gratuitamente a civis, de uma forma completamente bárbara. E isso é realmente um horror. Somos testemunhas dos sofrimentos e martírio deste país”, declarou o arcebispo Paul Gallagher.

Impressionado com esta experiência, o responsável da Santa Sé para as relações com os Estados comentou aos jornalistas: “Estou em Bucha, num lugar moderno como tantos noutras partes da Europa, e deparo-me com esta realidade: aqui, centenas de pessoas foram enterradas. É inimaginável.”

Gallagher também visitou a cripta da Igreja de Santo André e viu as fotografias tiradas durante a exumação dos corpos. “Tudo isto parte o coração”, comentou.

Sobre o futuro do povo ucraniano e as relações com a vizinha Rússia, o enviado do Papa considera que “os ucranianos encontrarão a paz entre si, mas as feridas são profundas e levará muito mais tempo para encontrar a paz com a Rússia e com as pessoas que estiveram envolvidas neste terrível conflito”.

“Agora é difícil falar de paz e de reconciliação, porque no coração das pessoas os sofrimentos, as feridas são tão profundas que é preciso dar tempo e deixar as pessoas falarem."

A visita de três dias do ministro do Vaticano para os Assuntos Externos termina hoje, após vários encontros em Lviv e Kiev.