Papa deixa apelo aos diplomatas. “Cultura do encontro, sempre”

Depois da pandemia, nos últimos dois anos, “parecia que finalmente poderíamos voltar à normalidade”, mas “a nuvem negra da guerra caiu sobre a Europa Oriental e envolveu o mundo inteiro, direta ou indiretamente”, disse o Papa nesta quinta-feira, numa audiência a um grupo de embaixadores.

Francisco lamentou o regresso da guerra à Europa, apesar “da triste experiência de duas guerras mundiais e ameaças nucleares durante a Guerra Fria, juntamente com um crescente respeito pelo papel do direito internacional”.

Durante a cerimónia de entrega de credenciais dos novos embaixadores do Paquistão, dos Emirados Árabes Unidos, do Burundi e do Qatar acreditados junto do Vaticano, o Papa recordou os numerosos canais da Santa Sé “para promover soluções pacíficas em situações de conflito e aliviar o sofrimento causado por outros problemas sociais, na convicção de que os problemas que afetam toda a família humana requerem uma resposta unificada da comunidade internacional, na qual cada membro faz a sua parte”.