Comissão independente envolve jovens católicos na prevenção de abusos sexuais na Igreja

Para este psiquiatra que integra a Comissão Independente para o estudo de abusos sexuais na Igreja, “é fundamental que a sociedade se empenhe no tema, porque sendo a Igreja que tomou a iniciativa, é mais importante que outras estruturas possam tomar a iniciativa, nós vamos recomendar isso, com certeza”.

“Esta é uma dimensão preventiva muito importante em relação por exemplo à violência do namoro e a questões de dificuldades na sexualidade”, refere Daniel Sampaio, que falava à margem da conferência sobre abuso sexual na Universidade Católica de Braga e onde sublinhou a necessidade de outras instituições seguirem o exemplo da Igreja no combate e prevenção de abusos sexuais.

Acesso aos arquivos

Para o pedopsiquiatra Pedro Strecht, que coordena a comissão, o acesso aos arquivos da Igreja é um importante passo para o estudo do fenómeno.

“Significa que a equipa de historiadores que nós convocámos para este trabalho possam ter acesso em cada diocese, respeitando as diferenciações de lei canónica e de direito civil, aos arquivos que podem existir sobre esta matéria, quer tenhamos ou não conhecimento”, disse aos jornalistas.

Nesse sentido, Pedro Strecht admite que o número de vítimas possa ser bem maior do que as 326 contabilizadas até agora.

“Nós, hoje em dia, temos muito mais vítimas do que as mais de três centenas de testemunhos, porque, na maior parte dos testemunhos, as pessoas indicam com alto grau de certeza e, às vezes, com total frontalidade - até descrevendo nomes - de outras vítimas.

Portanto, há uma distância muito grande entre o número de testemunhos e as centenas de vítimas que nós já sabemos existirem”, remata.