Santuário de Fátima vai oferecer imagem da Virgem à catedral de Lviv

O Santuário de Fátima vai oferecer uma imagem de Nossa Senhora à catedral de Lviv, na Ucrânia, depois de ter decidido não satisfazer um pedido no sentido de que a imagem peregrina que lá se encontra ficasse em definitivo.

"O Santuário entendeu dar resposta negativa por uma questão de princípio. A imagem peregrina, por definição, é aquela que parte do Santuário e regressa ao Santuário", explicou o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas.

"Decididimos oferecer uma imagem nova, idêntica à imagem peregrina, para que fique definitavamente na catedral de Lviv. Faremos a benção da imagem amanhã, no final da peregrinação", adiantou.

Os responsáveis de Fátima não sabem quanto mais tempo ficará a imagem peregrina em Lviv: "Será o tempo que as autor religiosas entenderem oportuno e necessário."



"Responsabilidade"

Na Cova da Iria, é vísivel ao final da tarde forte adesão de peregrinos, que se preparam para as celebrações da primeira grande peregrinação aniversária do ano.

O Santuário saúda o aumento de grupos organizados do país e do estrangeiro como não se verificava desde 2019, mas o padre Carlos Cabecinhas, alerta, no entanto, para o uso preventivo da máscara, porque "a queda de restrições não significa menor responsabilidade".

"Alegramo-nos por podermos celebrar a peregrinação de maio sem as restrições a que estavamos sujeitos, mas não sentimos menor responsabilidade e continuamos a sugerir aos peregrinos o uso de máscara, em especial nos locais de maior concentração de pessoas", reforçou o padre Cabecinhas.