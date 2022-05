“Mais do que apoios é importante não dificultar desenvolvimento das empresas”, defende presidente da ACEGE

Exatamente. Fiz uma revisão dos próprios programas eleitorais dos partidos e senti que têm uma visão abrangente, ampla. Poucos partidos falam na iniciativa privada, na necessidade de estabelecer pontes. Qual é a visão para o futuro do nosso país? Acabámos de celebrar o 25 de Abril. Será que somos tudo aquilo que estaria ao nosso alcance de ser? Será que temos promovido essa cultura do encontro, em que público e privado, em que os múltiplos setores interagem, em que as famílias e as empresas trabalham em conjunto, em que o curto prazo, médio e longo prazo também são vistos em conjunto? Esta cultura do encontro promove a diversidade de múltiplas gerações, de homens e de mulheres, de pessoas que pensam de maneira diferente para a construção de um bem maior.

Mas não deve o Estado ter um papel numa altura de especial dificuldade para as empresas e para as famílias?

O Papa diz que temos que promover uma cultura do encontro. Tenho que fazer o convívio entre a realidade privada e a realidade pública. E quando falo em bem comum, não posso olhar para o bem do Estado em detrimento do bem das empresas, das pessoas e das famílias, das fundações ou privados.

Com a guerra na Ucrânia, dispararam os custos da energia e dos combustíveis. Considera que os apoios do Estado em matéria de energia e matérias-primas são suficientes?

O pagamento pontual a fornecedores e a colaboradores é um aspeto fundamental e a ACEGE desenvolveu uma iniciativa nesse âmbito. Há inúmeras iniciativas à volta desta realidade nova, a que chamamos economia do bem comum, que é alicerçada num bem maior do que o meu bem pessoal. A partir do momento em que falo de bem comum o primeiro passo é o estar disponível para eu ter menos, para que outros possam ter mais.

É importante ter presente que os líderes são chamados a viver esta unidade de vida. Quando deixamos de viver a unidade de vida, passamos a corromper-nos, a dividirmos, a ter máscaras. Trata-se de uma unidade de vida comprometida com os outros, para depois transformamos as empresas. E os desafios nas empresas são inúmeros. Desde logo, o mundo não pode ser dividido entre o mundo com fins lucrativos e sem fins lucrativos, porque a finalidade de uns não é ter lucro, nem finalidade dos outros não é não ter lucro.

Liderar é servir e nós também temos aqui uma imagem muito inspiradora do líder que lava os pés, do líder que chamou os seus discípulos em contexto profissional. Mateus era quase um excluído da sociedade, um líder empresarial não muito estimado, mas foi Cristo que o chamou. Ele largou o que tinha e foi servi-lo. Há aqui uma relação transformadora. É esta relação que nos inspira e nos transforma. A partir daqui, nascem inúmeras realidades dentro da ACEGE, como os grupos Cristo na Empresa.

Essa realidade que nos transforma tem a ver com essa descoberta de que eu sou chamado a ser cristão 24 x 7. Não posso ser um pai carinhoso e um líder tirano. Tenho que aplicar estas variáveis não económicas no meu modelo de liderança e no meu modo de servir.

Claro. Antes da ditadura era a UCIDT [União Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho]. Nasceu em Coimbra e depois no Porto. Só mais tarde é que veio para Lisboa, com um apoio muito grande dos empresários católicos italianos que exortaram a UCIDT, na altura, a ir em frente. O próprio Papa Paulo VI, mais tarde, veio a ter um papel fundamental ao receber a UCIDT, em Roma. A própria UCIDT é uma organização consagrada a Nossa Senhora em Fátima. Somos herdeiros de um conjunto de valores e de histórias de vida absolutamente extraordinários.

É um balanço muito positivo. Referimos muitas vezes que a nossa missão é inspirar os líderes empresariais a viver o amor e a verdade como critérios de gestão, para com isso transformar as empresas e influenciar a sociedade. Isto era dito desde o princípio. O fundador da ACGE, Horácio de Moura, referiu que o nosso mestre, aquele que nos guia, não nos deixou lições práticas, mas exortou-nos a uma coisa: a viver o amor. Portanto, isso tinha que ser vivido num contexto empresarial. A ACEGE também passou por tempos de revolução, por tempos de dificuldade, por altos e baixos. Houve momentos na vida da ACEGE em que as pessoas se reuniam às escondidas e faziam convites de forma absolutamente privada.

Se tenho que pagar impostos em vez de poder investir e em vez de preparar um futuro melhor, isso representa um cercear do crescimento. E, portanto, temos que ser mais eficientes, mais efetivos. Temos que saber gerir os recursos que temos, que não são ilimitados. Temos que saber ser capazes de fazer mais com menos. Esta é uma visão que a ACEGE tem, mas que está alicerçada na tal economia do bem comum, que é o bem de todos e a defesa da dignidade das pessoas.

Não é propositadamente cerceado, mas limitado numa visão excessivamente corporativa. É claro que temos uma energia cara, uma carga fiscal elevada e isso não ajuda nem as empresas, nem as famílias. Não ajuda ao desenvolvimento e ao crescimento económico.

A questão-chave da economia portuguesa continua a ser a baixa produtividade?

É um dos desafios. Portugal tem uma baixa produtividade comparado com outros países, por exemplo, do norte da Europa. Quer dizer que os portugueses trabalham menos? Não, de modo algum. Vejo pessoas a trabalharem e muito. O que quer dizer é que a nossa economia tem uma estrutura económica que promove salários baixos, pessoas menos qualificadas e que, portanto, não faz um crescimento na cadeia de valor. Esse é um tema.

O outro tema é o número de pessoas que, de facto, estão no mercado de trabalho. Hoje em dia, temos taxas de emprego quase plenas. Mas que tipo de emprego é? Somos um país com uma carga fiscal elevada e salários baixos. Por que não invertemos a realidade, no sentido de baixar as cargas fiscais para subir o valor da mão de obra e o valor produzido? Isto obriga a uma transformação do tecido empresarial, a uma mudança da cadeia de valor. Temos de facto uma produtividade baixa, porque fazemos a introdução no mercado de trabalho de pessoas de baixos salários.

Há uma aproximação cada vez maior do salário médio ao salário mínimo.

Isso resulta de uma subida forçada do salário mínimo. Também aí achamos que é positivo o esforço que tem sido reiteradamente feito ao longo dos anos de vir a subir o salário mínimo. O que acontece é que, ao subir o salário mínimo, não estou a fazer a transformação económica da sociedade que devia fazer.

Não posso olhar para as empresas que têm resultados positivos, lucro, impacto, que são inovadoras como um mal pernicioso. As empresas não são um mal necessário. Os empresários não são um mal necessário. Não sou um papão. Não podemos demonizar tudo isso, porque no final do dia são quem paga impostos. São as empresas. São as famílias.

Temos de promover uma transformação do tecido empresarial, através dos jovens muito qualificados. Temos que começar a atrair pessoas de fora para trabalhar em Portugal. Temos que reter os jovens no nosso país. Temos que os fazer crescer na cadeia de valor, nos níveis de responsabilidades. Há inúmeras realidades que podem ser feitas e que devem ser feitas. Agora, não é contra os privados ou os empresários. Não comungamos da visão de luta de classes.

Não estamos perante um Governo que tenha culpa da situação.

À exceção do Incentivo Fiscal à Recuperação, o Orçamento do Estado para 2022 não contempla grandes novidades para as empresas. Mesmo sendo apenas para um semestre, o Orçamento do Estado não deveria ter ido mais longe no apoio às empresas?

De que forma é que ao elaborar este Orçamento, os agentes públicos convocam os agentes privados e as empresas? De que forma é que captamos talento e geramos talentos? De que forma é que inovamos? Quando se faz a aplicação do PRR, e a fatia do PRR que é destinada às empresas é absolutamente irrisória e é só para uma reforma do Estado, quando temos no nosso orçamento um peso do Estado absolutamente crescente, a pergunta que faço é: como é que nós vamos transformar a economia? Como é que nós vamos criar valor?

Não somos defensores de um empresariado que viva à conta do Estado. Temos que promover uma cultura de empreendedorismo que permita inovar e fazer crescer de forma diferente. O Estado tem aqui um papel fundamental, mas todos têm um papel fundamental, se vierem a trabalhar nesta convergência e não de costas voltadas.

Acredita que é possível inverter esta saída sucessiva de Portugal de jovens talentos para outros países, que partem em busca de melhores condições salariais e laborais?

Tem de ser possível inverter. Desde logo, há muitos jovens que estão a viver em Portugal e a trabalhar para multinacionais no estrangeiro e essa é uma realidade que tem que ser fomentada e tem que crescer, porque nós precisamos de famílias e precisamos destas famílias jovens, caso contrário o no nosso tecido vai empobrecer significativamente e os modelos que temos de segurança social e outros vão entrar em falência mais rapidamente.

Temos que captar talento, temos que reter talento e não só o talento português, mas também o talento internacional. Mas para isso temos que investir. Temos de continuar a investir na educação, mas também temos que investir ao nível do tecido empresarial, com grandes empreendimentos, com algo que seja transformador. Portugal é classificado normalmente como um país bom para viver, mas tem que ser classificado como país bom para trabalhar.