​Papa Francisco em cadeira de rodas devido a inflamação no joelho

O Papa Francisco usou esta quinta-feira, pela primeira vez, uma cadeira de rodas num ato público. Foi num encontro com religiosas, no Vaticano.



Os problemas na anca e, sobretudo, as dores intensas no joelho direito têm-se agravado. No início desta semana, os médicos optaram por uma infiltração no joelho, que implica vários dias de repouso, para tentar recuperar a articulação .

Impossibilitado de andar, Francisco participou, esta manhã ,na Assembleia plenária da União Internacional dos Superioras Gerais, recorrendo a uma cadeira de rodas.

Na quarta-feira, durante a Audiência Geral, na Praça de São Pedro, o Papa manifestou sérias dificuldades em caminhar e, sobretudo, em levantar-se da sua cadeira e descer degraus, apesar da ajuda de dois colaboradores.