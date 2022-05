Papa espera um sinal de Moscovo para dialogar, diz "n.º2" do Vaticano

O secretário de Estado do Vaticano reafirma a vontade do Papa em se encontrar pessoalmente com Putin, com vista a uma solução para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas, citadas pelo Vatican News, Pietro Parolin disse que Francisco está pronto para ir a Moscovo e fazer todo o possível para parar a guerra e que só espera um sinal de abertura da Rússia.

“Eu penso que, chegados a este ponto, não haja outros passos a dar, ofereceu-se a possibilidade por parte do Santo Padre de ir a Moscovo, de se encontrar pessoalmente com o Presidente Putin. Esperamos que eles saibam o que pretendem fazer. Mais do que isto não nos parece que da parte do santo padre possam ser dados outros passos”, disse Parolin.

Em entrevista ao ‘Corriere de la Sera’, publicada na terça-feira, o Papa mostrou-se disponível para um encontro com o presidente russo em Moscovo, para abordar a guerra na Ucrânia, afastando para já uma eventual visita a Kiev.

“Sinto que não de preciso ir [a Kiev]. Primeiro tenho de ir a Moscovo, primeiro tenho de encontrar-me com Putin. Sou padre, também, o que posso fazer? Eu faço o que posso. Se Putin abrir a porta”, disse Francisco.

Nesta entrevista, o Papa recordou também que o Vaticano já tinha enviado ao Presidente russo uma mensagem, a propor um encontro, através do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

O Governo de Moscovo já veio dizer que não haverá, de momento, um encontro entre o Papa e o Presidente russo, Vladimir Putin, conforme tinha sido pedido pelo Santo Padre.

A confirmação foi feita na quarta-feira pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alegando que Moscovo e o Vaticano “não alcançaram um acordo” para a audiência.