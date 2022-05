Jesuítas em Portugal disponibilizam casas para acolher refugiados

A Companhia de Jesus decidiu disponibilizar duas habitações para acolher quem chega a Portugal para fugir da guerra na Ucrânia. Uma decisão “natural”, diz à Renascença Rita Carvalho, do gabinete de comunicação dos jesuítas, tendo em conta que “desde a primeira hora” que estão a ajudar os refugiados ucranianos. “Nas paróquias e colégios, mas também através das nossas organizações mais vocacionadas para este trabalho, como o JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados, ou o Centro Comunitário de São Cirilo, no Porto, que apoia migrantes”, o envolvimento tem sido constante. “Estamos a falar de ações muito diversas, desde grupos que realizaram operações de resgate, junto à fronteira ucraniana, até recolhas de bens de primeira necessidade, para enviar para a Ucrânia ou para distribuir por quem chegou”, afirma Rita Carvalho. “Sentimos que era preciso dar mais um passo, porque as respostas de acolhimento acabam por ser escassas para a quantidade de pessoas que está a chegar. Somos chamados a abrir as portas das nossas casas, tal como as famílias também o estão a fazer, e pôr à disposição alguns imóveis da Província Portuguesa da Companhia de Jesus”, sublinha aquela responsável.

As duas casas – uma a norte, outra a sul – têm capacidade para acolher 60 pessoas, e vão ter missões diferentes. A de Esposende, que é normalmente usada para atividades da juventude e para as férias dos jesuítas, vai servir “para uma resposta mais de emergência”, e a semana passada “já recebeu 37 pessoas que tinham acabado de chegar da Ucrânia e precisavam de um sítio para estar até terem uma resposta de acolhimento de longo prazo”. A gestão do espaço e das famílias acolhidas está a ser feita pelo Centro Comunitário São Cirilo. O outra casa disponibilizada é na Charneca da Caparica, e quer ser uma resposta de médio-longo prazo para famílias “que já chegaram a Portugal há algumas semanas e precisam de ter mais autonomia e um espaço onde possam ficar por mais tempo”. A casa, que era uma antiga residência jesuíta, não estava a ser utilizada, por isso está ainda em obras, mas Rita Carvalho acredita que “será possível abrir portas em junho”. Vai ser gerida “em articulação com entidades oficiais e parceiros locais”.

"Sentimos que era preciso dar mais um passo, porque as respostas de acolhimento acabam por ser escassas"