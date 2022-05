PSP acompanha peregrinos rumo a Fátima e deixa conselhos

Os cuidados são também dirigidos aos condutores dos carros de apoio aos peregrinos, que, por exemplo, devem ter locais de paragem determinados e não devem acompanhar com velocidade reduzida a pessoas que vão a pé.

O intendente Nuno Carocha refere que é importante os automobilistas “estarem cientes de que vai começar a ser normal vermos grupos de peregrinos a deslocarem-se na via e, portanto, há aqui uma necessidade de diminuírem a velocidade de circulação, anteciparem a necessidade de, por qualquer motivo, pararem de imediato o veículo ou mudarem de direção, desviar-se de qualquer tipo de obstáculo e também respeitar a distância de segurança de metro e meio em relação a qualquer a qualquer grupo de peregrinos, ciclistas, etc, que se desloquem na via”.

Esperando uma grande afluência, fruto do atual contexto e de dois anos de pandemia, que impediram muitos de fazerem a peregrinação, a Polícia de Segurança Pública vai intensificar a sua presença e visibilidade nas vias rodoviárias urbanas, contribuindo, assim, para o aumento da segurança rodoviária e dos próprios peregrinos.

A PSP já está na estrada para acompanhar os peregrinos rumo ao Santuário Fátima para as celebrações de 12 e 13 maio.

O porta-voz da PSP deixa também alguns conselhos aos peregrinos para que a peregrinação aconteça em segurança.

“É muito importante que, deslocando-se em grupo, o façam em linha e, portanto, sem ocupar sem ocupar a estrada, deslocando-se no passeio ou, no caso deste não existir, na berma, utilizem roupas claras no sentido de se fazerem notar”, aconselha.

O intendente Nuno Carocha pede também aos peregrinos que “partilhem com familiares e amigos o planeamento da sua viagem” para que exista “alguém que não esteja envolvido na peregrinação, que saiba as suas intenções, o seu projeto de deslocação”.

Importante é também ter “os contactos da PSP sempre à mão, no sentido de nos poderem alertar quando detetarem alguma situação perigosa, qualquer que seja ou necessitem de algum tipo de apoio”, assinala o porta-voz da PSP.

A campanha da PSP decorre até dia 15 de maio e vai estar atenta ao excesso de velocidade nos chamados "Caminhos de Fátima" e noutras vias utilizadas pelos peregrinos.