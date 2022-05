D. Manuel Clemente. “A Jornada Mundial da Juventude vai marcar inteiramente uma geração”

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, garantiu este sábado que “a Jornada Mundial da Juventude vai marcar inteiramente uma geração” e revelou que o Papa Francisco espera que o encontro de jovens que terá lugar em Lisboa, em 2023, seja “um grande impulso para a juventude mundial nestes tempos pós-pandémicos, que bem precisa de ser acordada, entusiasmada, para que através da juventude se relance a sociedade e o mundo”.

Diante de uma plateia de jovens que participavam no Faith’s Night Out, uma iniciativa organizada pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, o Patriarca de Lisboa recordou o processo de candidatura que levou o Vaticano a escolher Portugal para organizar o maior encontro de jovens do mundo, criado pelo Papa João II na década de 1980.

“No final de 2017, recebi uma carta de Roma [a confirmar que o evento seria em Lisboa]”, lembrou D. Manuel Clemente, adiantando que nessa altura iniciou contactos com as autoridades civis. “Fui visitar a primeira figura do Estado que nessa altura estava no hospital a recuperar de uma operação. Ficou tão contente que lhe disse: ‘Deixe-se estar aí na cama que está aí bem’”, contou bem-disposto.

Além da participação de D. Manuel Clemente, a edição deste ano do Faith’s Night Out contou com mais 11 oradores que, em sete minutos cada, deram testemunho sobre a sua fé. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o evento voltou a decorrer presencialmente. “Num mundo de abundância, viemos dizer-vos que há um só caminho”, afirmou na abertura Matilde Raposo, responsável nacional das Equipas de Jovens de Nossa Senhora, aludindo assim ao tema do evento “Um só Caminho”.

Um só caminho na luta pelo bem comum, na arte e na comunicação

Entre os oradores da noite esteve a médica e ex-deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto que afirmou que os 10 anos que passou no parlamento lhe mostraram que “Deus não nos abandona”. A médica sublinhou ainda que “a fé não pode ser tabu”, referindo “a importância

de falarmos dos nossos valores” e de “dar testemunho daquilo em que acreditamos” com a própria vida. “Confio também que afirmem os vossos valores naquilo que tem que ver com a eutanásia e com a execução da morte dos mais vulneráveis”, exortou Isabel Galriça Neto.

Por outro lado, a encenadora Matilde Trocado falou sobre a experiência de “esbarrar com o transcendente” na sua área profissional. “Vejo na arte uma porta aberta para o infinito e por isso quero ir, quero ver. Vou para a sala de ensaios para descobrir. E desta forma vou tentando aproximar-me do mistério”, disse a encenadora de musicais como Wojtyla, sobre o Papa João Paulo II, ou Partimos. Vamos. Somos, que assinalou os 300 anos do Patriarcado de Lisboa. “Se é verdade que Deus está presente na beleza, não deixemos de fazer este caminho dessa beleza que pode salvar o mundo”, conclui a encenadora.

Ao longo da noite, houve ainda espaço para refletir sobre comunicação. “O que procuro quando faço um post ou um like? Sou daqueles que se deixa inflamar pelas ondas de críticas severa?”, questionou Dora Isabel, locutora de rádio e uma das intervenientes da noite, afirmando que “quando há um só caminho”, se procura perceber” o que faria Jesus” naquela ocasião. “O que acrescenta às pessoas este post, este reels? Inspira? Ajuda? Então publique-se”.

O painel de oradores contou também com o cardiologista pediátrico e presidente da associação de médicos católicos, José Diogo Ferreira Martins; a psicóloga clínica, Alexandra Chumbo; o professor catedrático Paulo Otero; o antigo selecionador nacional de esgrima Bruno de Catrvalho; a presidente da Ajuda de Berço, Sandra Anastácio; o fundador e diretor da Academia TEN, Pedro Rocha e Melo, o casal Madalena e António Fontes e a jovem psicóloga Joana Sequeira.

A primeira edição do Faith’s Night Out realizou-se em 2013, em Lisboa, e cinco anos depois chegou também ao Porto, e depois a Évora. Decorreu também já em São Paulo, no Brasil.