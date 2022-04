Porto recebe concerto solidário pela Ucrânia

"Mais do que um projeto musical", o concerto solidário para com a Ucrânia, marcado para dia 9 de maio, no Coliseu do Porto, "procura ser uma mensagem para a Europa e para todo o mundo".

As declarações, à Renascença, são do padre Manuel Fernando Silva, presidente da Irmandade dos Clérigos, uma das diversas entidades da região Norte que está envolvida na organização deste evento.

De acordo com o sacerdote, “a ideia surgiu da muita conversa de algumas entidades, como a Comissão de Coordenação, a Livraria Lello, o Turismo do Porto e Norte e o próprio Coliseu do Porto”.

A iniciativa, que conta com o patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acontece no dia dedicado à Europa.

“A paz é a única forma de celebrar o dia da Europa", daí que “tenhamos aqui entidades de vários quadrantes que, depois, com o patrocínio do Presidente da República, projetam uma mensagem clara de solidariedade, de união, de esforços no sentido de celebrarmos este dia como um dia de paz”, sublinha o presidente da Irmandade dos Clérigos.

O padre Manuel Fernando Silva deixa, por isso, um convite à presença neste concerto de 9 de maio que pretende ser “um projeto global em que a paz surge como a única forma de podermos celebrar o dia da Europa”.