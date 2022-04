Beata Maria do Divino Coração é a patrona da Diocese do Porto na JMJ

O bispo revela que na votação para a escolha do patrono diocesano, a antiga Madre Superiora do Convento do Bom Pastor do Porto obteve 10 mil votos.

A beata Maria do Divino Coração será a patrona da Diocese do Porto na Jornada Mundial da Juventude. O anúncio foi feito por D. Manuel Linda na sua página do Twiter.

Maria Anna Johanna Franziska Theresia Antonia Huberta Droste nasceu no dia 8 de setembro de 1863, em Münster, uma cidade situada na região da Vestfália, na Alemanha.

Em 1883 manifestou o desejo de se dedicar à vida religiosa, acabando por entrar para o Convento do Bom Pastor de Münster.

Cinco anos mais tarde seria enviada em missão para Portugal. Primeiro em Lisboa e mais tarde no Porto, onde acabaria por ser nomeada Madre Superiora do Convento das Irmãs do Bom Pastor.

Acometida por uma prolongada doença, faleceu a 8 de junho de 1899, no início do tríduo de preparação para a consagração do mundo ao Coração de Jesus, feita pelo Papa Leão XIII, correspondendo ao seu expresso pedido.

A Consagração do Mundo ao Sagrado Coração de Jesus aconteceu a 11 de junho de 1899 pelo Papa Leão XIII, no seguimento dos pedidos, em nome do próprio Jesus Cristo, que lhe foram dirigidos a partir de Portugal pela Beata Irmã Maria do Divino Coração Droste zu Vischering, a Madre Superiora do Convento do Bom Pastor do Porto.

O seu corpo pode ser venerado na Igreja do Coração de Jesus, em Ermesinde, junto à Casa das Irmãs do Bom Pastor.