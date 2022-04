Bispo de Vila Real quer uma “Igreja verdadeiramente pascal no século XXI”

“O primeiro é, sem dúvida, o do envelhecimento da população e a desertificação acentuada de algumas zonas. Acresce ainda a dificuldade de fixar as populações mais jovens, criativas e dinâmicas”, destacou, lembrando que a “Igreja, tendo uma missão específica de cariz religioso, não deixa de estar atenta e colaborar na busca dos melhores caminhos para a bem deste povo”.

A Sé de Vila Real vestiu-se de festa para a celebração eucarística do centenário da criação da diocese. Celebração presidida pelo bispo diocesano, D. António Augusto Azevedo, com a presença do Núncio Apostólico, grande parte dos bispos portugueses, várias dezenas de sacerdotes e leigos.

Igreja mais atenta, acolhedora e solidária

Reportando-se ao lema do centenário - “Crescer com raízes” - D. António Augusto Azevedo defendeu que “como comunidade diocesana que reconhece a sua história e valoriza as raízes”, precisa de “crescer na fé”, ser mais ativa e criativa na transmissão e formação na fé, mais participativa na sua celebração e empreendedora na caridade.

“A nossa região é única, abençoada por uma rara beleza natural e pela fertilidade das suas terras. Na videira, na oliveira ou no castanheiro, para que haja muitos e bons frutos, o ramo precisa de estar unido ao tronco e a árvore tem de ser cuidada. Assim também na vida cristã, pessoal e comunitária, para frutificar temos de estar unidos a Cristo, temos de trabalhar para cultivar este campo que o Senhor nos confiou”, alertou.

Num claro apelo à comunhão eclesial, D. António Augusto Azevedo, evidenciou que “numa sociedade onde se verifica uma forte tendência para o individualismo, a Igreja, os seus grupos, comunidades e movimentos devem aparecer cada vez mais como lugares de acolhimento, encontro e partilha”.



“Tendo presente e comungando com as preocupações e propósitos do Papa Francisco, na vida interna desta Igreja urge também aprofundar e exercitar uma autêntica sinodalidade”, disse o prelado, sublinhando que “este estilo sinodal supõe e exige uma maior participação dos leigos, o reconhecimento do lugar e papel de cada um e cada uma, a promoção de ministérios e serviços”.

O responsável da Diocese de Vila Real destacou que “o mandamento deixado por Jesus deverá ainda mobilizar esta Igreja diocesana para estar mais atenta aos pobres e descartados, mais solidária e acolhedora para com todos e mais sensibilizada na promoção de uma consciência ecológica que nos leve a cuidar da casa comum, em concreto deste património natural incomparável que é a região”.

O bispo da Diocese de Vila Real augura que, ao longo deste ano jubilar do centenário, cresça em todos o sentido de ser Igreja e Igreja diocesana.

“Que esta data festiva que é de todos e para todos nos faça crescer na alegria de ser cristãos, na paixão de ser Povo de Deus e a estar ao seu serviço na disponibilidade para sermos os discípulos missionários no mundo de hoje”, observou.

No entender de D. António Augusto Azevedo, “celebrar cem anos pode representar um verdadeiro rejuvenescimento espiritual. Celebrar cem anos deve significar um novo fôlego, uma nova energia para uma Igreja verdadeiramente pascal no século XXI”.