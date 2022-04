Há um novo caminho de Santiago para fazer de barco

O novo Caminho Marítimo de Santiago em Portugal irá ligar, ao longo da costa, o Algarve à Galiza. O primeiro percurso inicia-se a 28 de maio, em Vila Real de Santo António, numa viagem de 17 dias até Padron na Galiza.

Os promotores da iniciativa, que conta com o alto patrocínio da Presidência da República, querem num primeiro momento manter a iniciativa mais restrita. "No primeiro ano teremos só convidados, e estamos aqui a contar com 20 embarcações, 150 pessoas aproximadamente, porque por questões logísticas é preferível por agora manter a iniciativa para um público restrito”, afirma a CEO da Upstream Portugal. Catherine Freitas revela, por outro lado, que vão contar com “o apoio consultivo da Associação Nacional de Cruzeiros”.

Contudo, não é de excluir a possibilidade do primeiro cruzeiro envolver viajantes não proprietários de embarcações. A responsável revela que está em estudo a possibilidade de “já neste primeiro cruzeiro haver passageiros a poder comprar a sua passagem e ter o gosto de estar também no caminho”.

“Neste momento, está a ser negociada a possibilidade de levar viajantes não proprietários de embarcações a fazerem também aqui essa primeira experiência do caminho marítimo.”

Esta é uma nova oferta ao turismo religioso e a ideia dos promotores é organizar anualmente um cruzeiro.

Sempre que as condições permitirem irá ser também dado apoio a quem queira fazer uma ligação híbrida do Caminho. Catherine Freitas esclarece que será feita “também a ligação dos caminhos terrestres que hoje em dia já se pode fazer do Algarve a Santiago de Compostela, com ligações aos portos de Santiago para quem queira vir a pé, ou de bicicleta poder fazer também algumas etapas por mar e voltar a terra”. Portanto, “será intermodal, ou seja, irá permitir às pessoas fazer o caminho a pé e também marítimo”.

"Os barcos fazem-se ao mar" a 28 de maio em Vila Real de Santo António. A chegada ao porto de Padron, na Galiza está previsto para dia 13 de junho. Os últimos 12 km até à Catedral de Santiago serão feitos a pé.

Com este novo percurso, “a UpStream Portugal e o Fórum Oceano pretendem reforçar a qualidade e a visibilidade internacionais dos itinerários portugueses, potenciando o cruzamento de sinergias entre os percursos terrestres e marítimos”.

De acordo com a nota informativa de divulgação da iniciativa “o Caminho Marítimo de Santiago em Portugal vem, ainda, acrescentar uma nova oferta ao turismo religioso, reforçando, ainda, um maior dinamismo junto dos praticantes de vela”.