Vigília Pascal. Papa dirige-se a políticos ucranianos presentes na celebração

Ainda durante a cerimónia, o Papa afirmou também que, à semelhança das mulheres que foram ao sepulcro, as três ações de “ver, escutar e anunciar” fazem entrar na Páscoa do Senhor.

“As noites de guerra são atravessadas por rastos luminosos de morte. Nesta noite, irmãos e irmãs, deixemo-nos guiar pelas mulheres do Evangelho, para descobrir com elas a aurora da luz de Deus que brilha nas trevas do mundo. Veem, escutam, anunciam: com estas três ações, entremos também nós na Páscoa do Senhor”, disse.

O Papa apontou que o “primeiro anúncio da Ressurreição é feito, não sob uma fórmula a decifrar, mas sob um sinal que se deve contemplar” que, frequentemente se olha a realidade de “olhos voltados para baixo, fixando-se no dia que passa” e “desiludidos” quanto ao futuro, fechados nas necessidades e acomodados “na reclusão da apatia”.

“Permanecemos imóveis diante do túmulo da resignação e do fatalismo; sepultamos a alegria de viver”, aponta.

Francisco pediu que “levantemos o olhar, retiremos dos nossos olhos o véu da amargura e da tristeza, abramo-nos à esperança de Deus”.

A celebração deste sábado foi presidida pelo Cardeal Giovanni Battista Re. O Papa Francisco, que há meses sofre com uma dor no joelho direito, leu a homilia e depois prosseguiu com o rito do batismo de sete catecúmenos.