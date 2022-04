Lisboa. D. Manuel Clemente apela ao serviço dos mais frágeis

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, apelou, este domingo, ao serviço dos mais frágeis, numa celebração em que evocou as vítimas das guerras no mundo.

“A vida ganha-se quando se oferece, viver em Cristo é viver com os outros e para os outros”, disse, na homilia da Missa da Páscoa, a que presidiu na Catedral lisboeta.

“Cristo está no meio de nós e, por nós, no meio de todos”, acrescentou D. Manuel Clemente.

D. Manuel destacou que a Páscoa de Jesus é “um acontecimento absoluto, que reconfigura tudo o mais” e uma presença que preenche “todo o espaço e todo o tempo”.

“Há inegavelmente um antes e um depois de Cristo, tanto na história do mundo como na história pessoal de cada um”, indicou.

Numa celebração com a participação do presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, D. Manuel Clemente concluiu com a bênção por “todas as situações em que é mais necessário sentir a presença de Deus”, da Ucrânia ao norte de Moçambique ou o Iémen.

“O Deus da vida não desiste de ninguém”, declarou.

Já na última noite, durante a Vigília Pascal, o patriarca de Lisboa evocou todos os que, no mundo, “a custo sobrevivem”, afetados por “tanta morte, destruição e escombro acumulado, por guerras e outros males que não faltam”.

O cardeal lembrou “os que a vivem entre a aflição da guerra, da Ucrânia a outros lugares em que a humanidade apesar de tudo sobrevive”.

“Sobrevivência que a vitória de Cristo sobre a morte assinala e garante. Com eles estamos em oração, somando o nosso querer ao do próprio Deus da paz. Com eles permaneceremos, até que a guerra acabe e ainda depois”, disse.

D. Manuel Clemente questionou ainda o que denominou como “cristianismos pretextuais e meramente decorativos”, considerando que estes “contrariam a causa do Evangelho”.