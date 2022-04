Via Sacra no Coliseu de Roma. "Fazei que os adversários se deem as mãos", pede o Papa

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, esta era uma “mudança prevista” e serviu para “limitar o texto ao mínimo”, com o objetivo de que as pessoas pudessem “entregar-se ao silêncio e à oração”.

“Perante a morte, o silêncio é mais eloquente do que as palavras. Façamos, por isso, um silêncio orante, e que cada um, no seu coração, reze pela paz no mundo”, disse o leitor que conduzia as reflexões, num convite aos participantes.

“Fazei que os adversários se deem as mãos, para que saboreiem o perdão recíproco; desarmai a mão levantada do irmão contra o irmão, para que, onde há ódio, floresça a concórdia”, disse na oração conclusiva, acompanhada no local por 10 mil pessoas e por milhões de pessoas, em todo o mundo, através de transmissões televisivas e online.

O Papa rezou hoje em Roma pela paz no mundo, apelando à reconciliação entre adversários, no final da Via-Sacra a que presidiu no Coliseu de Roma.

“Senhor, onde estais? Falai no silêncio da morte e da divisão e ensinai-nos a fazer a paz, a ser irmãos e irmãs, a reconstruir aquilo que as bombas teriam querido aniquilar”, referia o texto publicado pela Santa Sé, antes da celebração.

As meditações da Via-Sacra de 2022 foram confiadas pelo Papa a famílias de vários contextos e com diversas experiências de vida: um casal de jovens, uma família em missão, um casal sem filhos, uma família numerosa, uma família com um filho com deficiência, os responsáveis por uma casa-família, por uma família com o pai doente, um casal de avós, uma família adotiva, uma viúva com filhos, uma família com um filho consagrado, uma família que perdeu uma filha e um casal de migrantes da República Democrática do Congo, além de Irina e Albina.

A decisão de convidar diferentes famílias está relacionada com a celebração do ano especial ‘Amoris Laetitia’, que decorre até à celebração do X Encontro Mundial das Famílias, no próximo mês de junho, presidida pelo Papa em Roma com ligação às dioceses dos cinco continentes.