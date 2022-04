JMJ: “A humanidade é boa, dá-nos lições de ar fresco. É possível ajudarmo-nos uns aos outros”

Diogo Duarte, 23 anos, pertence à paróquia de Benavente, distrito de Santarém, e conta-nos “ se todos dermos um pouco somos mais que suficientes para fazer a diferença . Acabo por dar e também incentivar, mostrar que é mais fácil do que parece e mais simples. Sentirmos e vermos que fazemos a diferença ajuda muito os outros a participarem também”.

Armindo Marinho, 31 anos, é polícia municipal e membro do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil do Porto (SDPJ), escolheu a solidariedade como mote para a sua vida e é com esperança que nos confessa que a ajuda mundial à Ucrânia passa uma única mensagem “a humanidade é boa, quando tem estas ações de solidariedade, estes gestos, dá-nos lições de ar fresco que de facto é possível ajudarmo-nos uns aos outros” .

Helena Domingos, tem 29 anos, é arquiteta e vive em Manteigas, no distrito da Guarda, onde lidera um grupo de escuteiros, afirma que “tal como diz o tema das Jornada Mundial da Juventude, também nós temos de nos levantar do nosso comodismo e sair apressadamente para ajudar estas pessoas (refugiados Ucranianos)”, lembrando que muitas vezes ao longo da vida nos afastamos de Deus e da igreja católica e há momentos que nos voltam depois a puxar para essa vivência.

São jovens com idades entre os 20 e os 30 anos e embarcaram na caminhada de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam no próximo ano entre os dias um e seis de agosto.

Armindo Marinho não tem dúvidas que a JMJ trouxe um bem maior, a união. “A questão das jornadas veio melhorar as comunidades. De uma certa forma esta questão de nos voltarmos a organizar para trabalhar para um bem comum ajuda a criar mais e melhores estruturas e comunicação para estarmos mais unidos. A pandemia veio afastar-nos um pouco como comunidade e isto (a JMJ e a guerra na Ucrânia) veio ajudar-nos a unir mais”.

O mundo espera ação dos jovens

A tragédia da guerra na Ucrânia, os rostos do sofrimento, a perda total, deram um novo motivo de reflexão sobre o que podemos ser para os outros e como podemos fazer a diferença na vida deles, estando perto ou longe.

Helena Domingos acredita no poder dos jovens e na sua influência. “Nós somos o futuro para o mundo e cada vez mais estamos consciencializados que temos de fazer algo, ser nós a puxar pelo mundo e como católica tenho o dever de auxiliar os nossos irmãos que passam por dificuldades” referindo-se à ajuda que tem dado não só em bens, mas também do seu tempo para que as campanhas locais cheguem a bom porto.