D. José Cordeiro: "É Cristo que continua a gritar nos doentes, nos esquecidos da sociedade, nos refugiados"

D. José Cordeiro afirmou, esta tarde, na celebração da Paixão, em Braga, que "ninguém está só" e sublinhou que cada pessoa está unida ao amor de Cristo.

"Somos hoje incomodados pelo grito de Jesus na Cruz. De facto, é Cristo que continua a gritar nos doentes, nos idosos, nos que vivem sós, nos esquecidos da sociedade, nos jovens sem rasgos de futuro e nos desempregados, nos migrantes e nos refugiados, nos que sofrem os horrores a guerra na Ucrânia e em tantos lugares do mundo", afirmou o arcebispo de Braga, na homília da celebração.

O arcebispo de Braga mencionou ainda "as dificuldades dos que têm empregos incertos e inseguros". "Nestes tempos, o mundo do trabalho e a vida dos trabalhadores têm sido marcados pelos trabalhos e e salários precários. Há muitos homens e mulheres a trabalhar sem um vinvulo laboral estável, com empregos incertos e inseguros, baixos salários e horários longos."