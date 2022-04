Manuel Lemos. “Está na altura de o Estado devolver competências à sociedade civil”

A contribuição da economia social para o PIB (produto Interno Bruto) “anda na ordem dos 3,5%, ao passo que na Suécia gira à volta dos 15%”, afirma o presidente da Confederação Portuguesa da Economia Social.

“Como se diz em linguagem futebolística, temos uma enorme margem de progressão. E é isso que nós entendemos que deve ser feito rapidamente, e é o que vamos tentar fazer em todas áreas e com todas as famílias da economia social que não são só as da assistência e da proteção social, mas envolvem também as áreas económicas como por exemplo as cooperativas”, acrescenta Manuel Lemos, em entrevista à Renascença.

“Estamos a falar num conjunto de outras famílias do setor que são convenientes para o país, sobretudo num país em crise e pobre como o nosso, e em que é preciso amentar a participação da economia social, mas aumentá-la mesmo”, reforça.