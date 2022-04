Semana Santa em Tavira envolve comunidade ucraniana

A Semana Santa em Tavira arranca com o objetivo de fazer sentir aos ucranianos do município que fazem parte da comunidade.

"É para que eles sintam a paz, pelo menos interior e que sintam que nós estamos junto deles e que nos preocupamos com eles e que fazem parte da nossa comunidade", explica o padre Miguel Neto, em entrevista à Renascença.

Para além do envolvimento da comunidade ucraniana do Algarve nas procissões Semana Santa, haverá, também, vários momentos de oração pela paz: "Vamos rezar pela cidade de Tavira, mas também pelas cidades mártires da Ucrânia, pelas pessoas que ficaram sem nada, pelos que estão ou ficaram doentes, pelos que morreram."

O padre Miguel Neto lembra que “os momentos altos das festas pascais em Tavira são as suas procissões” e que elas “vão contar com a participação da comunidade ucraniana”. A começar pela procissão de Domingo de Ramos, com um dos andores a ser transportado por membros da comunidade ucraniana.

O pároco de Tavira sublinha, por exemplo, que "a procissão do triunfo, que é uma procissão que tem muita gente vinda de fora, vinda de Espanha, de outras nacionalidades, é uma procissão mais turística".

"Por isso, pensámos que seria um importante sinal para chamar a atenção de todos, uma vez que é uma procissão bastante vista pelo exterior. Queremos, assim, dar visibilidade à questão ucraniana, ao sofrimento que o povo ucraniano está a passar", reforça.