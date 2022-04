Reitor de Fátima espera rápida aproximação à “presença habitual de peregrinos”, após impacto da pandemia

O reitor do Santuário de Fátima disse esta segunda-feira esperar, em breve, “uma retoma de atividade que se aproxime de uma presença habitual de peregrinos”, graças à vacinação e “cuidados redobrados”, perante a pandemia de Covid-19.

“Todos temos clara consciência dos tempos difíceis que atravessamos, mas todos temos também esperança no futuro”, referiu o padre Carlos Cabecinhas, no Guias-Intérpretes, que volta a decorrer em regime presencial, na Cova da Iria.

Numa intervenção divulgada pelo Santuário de Fátima, o sacerdote destacou que o novo ano pastoral se insere no triénio 2020-2023, que tem como horizonte a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023.

A 41.ª edição do Encontro de Guias-Intérpretes teve início esta manhã, no Centro Pastoral de Paulo VI, com o tema ‘O Santuário: meta de caminhos, lugar de encontros’.

“Ao longo destes dois anos de pandemia, experimentamos novas formas de chegar aos peregrinos, que desejamos manter e potenciar. Procuramos também novas respostas para as necessidades que a pandemia veio pôr a descoberto: é nesse contexto que deve ser entendida a criação de um centro de escuta – era já uma necessidade sentida, mas que a pandemia veio tornar ainda mais urgência”, indicou o padre Carlos Cabecinhas.

O responsável apresentou alguns números referentes ao ano de 2021, em que se registaram 1036 peregrinações organizadas, mais 500 que em 2020.