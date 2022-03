Ambulância doada pelo Papa já foi entregue em Lviv

É a segunda vez em poucos dias que o responsável pelas obras de caridade e sociais do Papa se desloca à Ucrânia. Na última sexta-feira esteve em Portugal, no Santuário de Fátima, onde presidiu ao ato de Consagração da humanidade, em particular da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria.

É uma ajuda concreta a que o Esmoler Pontíficio, e enviado especial do Papa, levou até à Ucrânia. A ambulância, totalmente equipada, foi abençoada por Francisco antes do cardeal seguir de novo viagem até Lviv. Esta terça-feira o veículo foi entregue às autoridades da cidade, onde a população aumentou consideravelmente no último mês, devido à chegada de refugiados de todo o país. De acordo com o Vatican News, o responsável da administração militar, o padre Maxim Kozic, levará agora a ambulância até ao Centro Regional de Saúde Materna e Infantil.

Antes de partir o cardeal falou aos jornalistas do momento especial que viveu em Fátima. “Pedi proteção para a Ucrânia, mas também para a missão que me preparo para cumprir, a pedido do Papa, voltando ao país”. E garantiu que seguia com o “coração cheio de esperança”, depois de ter rezado na Cova da Iria com mais de 15 mil fiéis que ali se reuniram, unidos à celebração a que em simultâneo o Papa presidiu no Vaticano.

"Todas as pessoas rezaram comigo a oração do Papa", sublinhou o cardeal Konrad Krajewski, para quem de Fátima surgiu "um grito de paz, para pedir o milagre do fim da guerra na Ucrânia".

"Com a fé se detém a guerra, e com toda a minha fé vou à Ucrânia para ver as consequências concretas do ato de Entrega a Maria", afirmou ainda.

O Vatican News sublinha que a celebração de sexta-feira contou com a presença de cerca de 25 bispos e também do presidente português “que, como um fiel, se misturou com o povo para seguir o ato de Consagração a Maria”.