Jovens levaram símbolos da JMJ ao topo de Portugal continental. “Ninguém vai ficar de fora”

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegaram este domingo à Torre da Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal continental. Com neve e muito frio, a peregrinação simbólica contou com meia centena de jovens e quis demonstrar que todos estão convidados e que ninguém vai ficar à margem do acolhimento.

“Não coloques [a Cruz ]no chão”, pede José Sério, 52 anos, elemento do Comissão Organizadora Diocesana (COD) da Guarda, responsável pela “logística muito complicada e de muita responsabilidade”, assume, acrescentando o facto de “haver um protocolo muito sério, e de a própria carrinha ter um procedimento muito próprio de circulação”, explicou à entrada da capela da Senhora do Ar, logo ao lado da Torre, a 2.000 metros de altitude.



Alta, mas não tão alta, com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte. Em 2022 chega ao ponto mais alto de Portugal Continental, debaixo de neve e frio intenso, que não chegou para calar as vozes juvenis que receberam com cânticos os símbolos - a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’.

Na mudança do arciprestado da Covilhã/Belmonte para o de Gouveia/Seia, a Via Sacra assinalou a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Para D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, que coordena a realização da JMJ, é uma forma de dizer que “ninguém vai ficar de fora”.