Fundação AIS. “Esta guerra é a maior catástrofe do séc. XXI”

O secretário-geral da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) considera que a guerra na Ucrânia é a “maior catástrofe do séc. XXI”.

“O que está a acontecer na Ucrânia é mais uma tragédia neste país que já tem sofrido tanto, tanto, no curso da História. E agora chegou mais uma guerra que nós, na Europa, não esperávamos e que é a maior catástrofe no Século XXI”, afirma Philipp Ozores.

O secretário-geral da Fundação, que falava à TV Canção Nova, durante uma visita ao Brasil, disse que “ainda não sabemos quais vão ser as consequências da guerra”, e lembrou a fé “muito profunda” do povo ucraniano que passou também por um grande sofrimento “no tempo do estalinismo, do comunismo”.

Para ajudar o povo ucraniano, a fundação pontifícia decidiu reforçar em mais 300 mil euros a ajuda de emergência para a Igreja Católica da Ucrânia, totalizando agora 1,3 milhões de euros.