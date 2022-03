Bispo de Viana apela ao acolhimento de refugiados ucranianos

O Bispo lembrou "a dor e o sofrimento do que é deixar uma parte da família a lutar" e ver outra a despedir-se.

D. João Lavrador assinalou que “dentro em breve, teremos entre nós alguns que virão e todos nós imaginamos a dor, o sofrimento do que é deixar uns uma parte da família a lutar e a outra parte a despedir-se e a ter que vir para outra terra".

O Bispo pediu a oração de todos para que Deus "olhe com bondade e misericórdia, com ternura para todo este mundo que está numa hora de grande ameaça, numa hora de grande perigo pela ganância, pelo poderia, pelo mal que afeta o mundo e afeta as pessoas”.

D. João Lavrador entende que a "oração feita com convicção" dá frutos e pediu para que "as nossas crianças rezem a Nossa Senhora pela paz, e pelos meninos e meninas que lá na Ucrânia estão a sofrer".