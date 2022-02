Cáritas Internacional. Ucrânia corre o risco de uma colossal catástrofe humanitária

A Confederação Internacional da Cáritas alerta para a necessidade de se garantir proteção e acesso, para que seja possível a assistência humanitária à população da Ucrânia, em consequência da invasão russa.

Em reação ao ataque que aconteceu no país, Tetiana Stawnychy, presidente da Cáritas Ucrânia, alerta que o que está a acontecer no país, vai inevitavelmente conduzir a “uma colossal catástrofe humanitária”.

A Cáritas Internacional lança, por isso, um apelo de emergência para apoiar o trabalho da Cáritas Ucrânia.

O programa visa ajudar as pessoas afetadas pelo conflito com alimentos, água potável, alojamentos seguros e kits de higiene, além de garantir transporte seguro para que as pessoas vulneráveis possam chegar aos seus entes queridos e áreas seguras.

“Precisamos do seu apoio para responder à crise humanitária e ajudar as pessoas afetadas pela guerra”, apela o organismo caritativo.

Já o secretário-geral da Cáritas Internacional, Aloysius John, considera que “não podemos ignorar as trágicas implicações humanitárias desta guerra”.

“É dever da comunidade internacional proteger o povo ucraniano e garantir que tenha acesso à assistência humanitária”, defende.