Fátima. Santuário reza terço pela paz em ucraniano e disponibiliza apoio para ajuda humanitária

A jornada dá sequência aos apelos à Paz das Conferências Episcopais da Europa, da Conferência Episcopal Portuguesa e, particularmente, do Administrador Apostólico da diocese de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, no passado domingo.

O Santuário de Fátima realiza nesta quinta-feira uma jornada especial de oração pela Paz na Ucrânia, rezando no Terço às 18h30. A iniciativa inclui dois mistérios em língua ucraniana e conta com a colaboração da comunidade ucraniana de Monges Basílianos que reside e colabora no Santuário.

“Deste Santuário da Paz faço um apelo a vós aqui presentes e a todos os católicos do país para iniciarem uma corrente de oração do rosário nesta semana, em forma individual, familiar ou comunitária, pela paz na Ucrânia”, afirmou na altura o Administrador Apostólico da diocese de Leiria-Fátima, lembrando que a oração pela Paz faz parte da mensagem de Fátima e é prática diária do Santuário.

Desde segunda-feira que o Santuário de Fátima assumiu a intenção da paz nesta zona do globo como uma prioridade, não só com a recitação do terço desta quinta-feira, mas também com a introdução de uma prece especifica na Oração dos Fiéis em todas as missas do programa oficial.