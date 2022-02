Burkina Faso. Terroristas atacam seminário e ameaçam de morte jovens estudantes

O Seminário Menor de Saint Kisito de Bougui, na diocese de Fada N’Gourma, foi atacado por um grupo de cerca de três dezenas de jihadistas na noite de 10 para 11 de fevereiro.

Homens armados destruíram equipamento e instalações, provocaram elevados danos materiais e ameaçaram os jovens cristãos, exigindo que abandonassem o local.

De acordo com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que refere fontes locais, além da exigência para que os jovens seminaristas não voltassem mais ao local, sob pena de serem assassinados num futuro ataque, os terroristas disseram também que “não queriam ver cruzes” no local, justificando a destruição de um crucifixo que se encontrava no edifício.

O ataque, segundo a AIS, causou pânico entre a população e levou à fuga de muitas pessoas para outros lugares considerados como mais seguros. O seminário situa-se a cerca de dez quilómetros da cidade de Fada N’Gourma, sede da diocese com o mesmo nome.

Segundo a fundação pontifícia, o ataque durou cerca de uma hora tendo sido queimados dois dormitórios, uma sala de aulas e um veículo. Um outro veículo, ao serviço do seminário, foi roubado.

O bispo da diocese, D. Pierre Claver Yenpabou Malgo, visitou o local logo na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, e encontrou-se com os jovens estudantes e com os seus familiares.

Os 146 seminaristas estão agora em suas casas, junto das suas famílias, aguardando-se a evolução dos acontecimentos. Na altura do ataque estavam também no edifício sete formadores.