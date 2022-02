Arcebispo de Tiro alerta para pobreza extrema no Líbano

D. Charbel Abdallah recorda que há quase dois anos que vivem “uma crise económica terrível” e sublinha que a ajuda vai permitir que as famílias, que estavam em maior necessidade, “possam continuar a viver com dignidade”.

O arcebispo da Diocese Maronita de Tiro, diz que os cristãos libaneses, “que têm uma fé muito viva”, estão “muito felizes por ver que a Igreja, quer no Líbano quer na Alemanha [sede internacional da Fundação AIS], é muito solidária com eles”.

Já em novembro do ano passado, o patriarca dos católicos sírios, D. Ignatius José III Younan, também em declarações também à Fundação AIS, dizia que o Ocidente não pode mais ignorar esta situação, sob pena de se estar a assistir a algo sem retorno, com consequências ao nível da própria presença cristã nesta região do globo.

De facto, muitos cristãos têm decidido fazer as malas pois receiam, face à degradação da condição económica, com uma inflação galopante, não poder garantir um ambiente de liberdade religiosa nem uma vida digna para as suas famílias. A situação degradou-se de tal forma que, hoje em dia, calcula-se que cerca de metade da população libanesa vive já abaixo da chamada linha de pobreza. “Não podemos convencê-los a ficar”, disse na altura o patriarca à AIS.

A crise no Líbano acentuou-se com a brutal explosão acidental no porto de Beirute no dia 4 de agosto do ano passado. Uma explosão que provocou mais de 200 mortos, cerca de 6.500 feridos, e a destruição quase por completo de centenas de habitações, muitas delas pertencentes a cristãos.