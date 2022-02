Papa renova apelo à paz em Myanmar

Francisco renovou o seu apelo à paz em Myanmar, antiga Birmânia. No final da audiência pública, desta quarta-feira, pediu à comunidade internacional para que trabalhe na procura da reconciliação entre as partes envolvidas no violento conflito.

O Papa recordou o primeiro aniversário do golpe militar no país.

“Há um ano que assistimos com dor à violência sangrenta em Myanmar. Faço meu o apelo dos bispos da Birmânia para que a comunidade internacional trabalhe na procura da reconciliação entre as partes. Não podemos desviar o olhar do sofrimento de tantos irmãos e irmãos. Peçamos a Deus na oração a consolação para aquela população martirizada. A Ele confiamos os nossos esforços de paz.”

Francisco sublinhou o início, na sexta-feira, da segunda jornada internacional da fraternidade humana e fez também uma saudação especial a todos os participantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim.

Assinalou também o Dia Mundial da Vida Consagrada, pedindo que esta possa ser o rosto de uma “Igreja fraterna”.

“Neste dia da festa da Apresentação do Senhor, rezemos especialmente pelos consagrados e consagrados espalhados pelo mundo e confirmados no seu carisma. Que Cristo, Palavra de Deus, lhes dê ainda mais força para estar ao serviço dos valores do Reino e de uma Igreja fraterna, próxima de todos”, disse, no final da audiência geral.

Francisco convidou os católicos a agradecer por todos os que “dedicaram as suas vidas a Cristo e à Igreja, empenhando-se na evangelização, educação, caridade e muitos outros campos do serviço pastoral”.

“Rezemos também pelas novas vocações para a vida consagrada”, acrescentou.