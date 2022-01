Papa repete apelo. É preciso travar a guerra entre a Rússia e Ucrânia

Francisco apelou esta quarta-feira à oração pela paz na Ucrânia, no dia em que se vive uma jornada mundial por esta intenção, convocada pelo próprio Papa.

"Por favor, nunca a guerra", pediu.



O santo padre falou dos sofrimentos do povo ucraniano ligados à segunda guerra mundial e lembrou que mais de cinco milhões de pessoas foram aniquiladas durante a guerra. "É um povo sofredor, sofreu a fome, tantas crueldades, e merece a paz.”

“Peçamos ao Senhor com insistência que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar feridas, medos e divisões”, pediu Francisco, fazendo votos que “as orações e súplicas, que hoje se elevam ao Céu, toquem as mentes e os corações dos responsáveis na terra, para que façam prevalecer o diálogo, e o bem de todos seja colocado acima dos interesses particulares”.

“Rezemos pela paz com o Pai Nosso: é a oração dos filhos que se dirigem ao mesmo Pai, é a oração que nos faz irmãos, é a oração dos irmãos que imploram reconciliação e concórdia”.

A jornada de oração pela paz na Ucrânia foi convocada pelo Papa. Após a recitação da oração do ângelus, no passado domingo, Francisco disse aos milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro que estava a seguir “com preocupação o aumento das tensões que ameaçam infligir um novo golpe à paz, na Ucrânia e colocam em causa a segurança no continente europeu, com repercussões ainda mais vasta”.

"Aqueles que perseguem os seus objetivos à custa dos outros desprezam a sua própria vocação como seres humanos, porque somos todos irmãos criados", disse o pontífice.