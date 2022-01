Papa valoriza importância da escuta e de ouvir histórias concretas

Na sua mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, divulgada esta manhã, Francisco pede para se “escutar com o ouvido do coração”, porque “a escuta continua a ser essencial para a comunicação humana”.

O Papa lembra as novas ofertas de comunicar – os podcast e chat áudio – que, em sua opinião, sublinham a importância de ouvir, mas alerta que “estamos a perder capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente”.

“Aquilo que torna boa e plenamente humana a comunicação é precisamente a escuta de quem está à nossa frente”, assinala.

Na mensagem, Francisco afirma que “esta falta de escuta, que tantas vezes experimentamos na vida quotidiana, é real, também, infelizmente, na vida pública, onde, com frequência, em vez de escutar, «se fala pelos cotovelos», e isto é sintoma de que se procura mais o consenso do que a verdade e o bem”.

O Papa entende que “a boa comunicação presta atenção às razões do outro e procura fazer compreender a complexidade da realidade” e afirma que “é triste quando surgem, mesmo na Igreja, partidos ideológicos, desaparecendo a escuta para dar lugar a estéreis contraposições”.

“Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não comunicamos; estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar para impor o nosso ponto de vista”, refere.

Francisco considera que a “capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia” e adianta que a “própria realidade das migrações forçadas” que “é uma problemática complexa” deve levar-nos a “tentar ouvir as suas histórias; dar um nome e uma história a cada um deles”.

Segundo o Papa, “também na Igreja há grande necessidade de escutar e de nos escutarmos”, explicando que “devemos escutar através do ouvido de Deus, se queremos poder falar através da sua Palavra”.

Francisco recorda que “recentemente deu-se início a um processo sinodal” e pede para que “rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca”.

O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II, no decreto ‘Inter Mirifica’, em 1963; assinala-se, em cada ano, no domingo antes do Pentecostes, este ano a 29 de maio.

Ao início da tarde, no Cristo Rei, em Almada, a Comissão Episcopal da Cultura Bens Culturais e Comunicações Socais e a Diocese Setúbal promovem a apresentação da mensagem do Papa para o 56.º Dia Mundial Comunicações Sociais.