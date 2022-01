Cónego João Aguiar condecorado pelo Presidente da República

O cónego João Aguiar foi condecorado esta quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O antigo presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia foi agraciado com o grau de comendador da Ordem de Mérito, indica a Presidência da República, em comunicado divulgado no site oficial.

A cerimónia realizou-se esta quarta-feira no Palácio de Belém, em Lisboa.

Natural de Terras de Bouro, o cónego João Aguiar, de 72 anos, dedicou a sua vida à religião e à comunicação.

Além de presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, foi também diretor do “Diário do Minho”, professor de Jornalismo e diretor do Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja.