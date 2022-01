Papa batizou 16 bebés e sublinhou importância de guardar "identidade cristã"

A intervenção começou por evocar um hino litúrgico da festa do Batismo do Senhor, no qual se refere que o Povo de Israel ia ao Rio Jordão com os pés e a alma “descalços”.

“Receber a identidade cristã: é isto, simplesmente. Os vossos filhos recebem hoje a identidade cristã. E vos, pais e padrinhos, devem custodiar esta identidade, este é o vosso trabalho, durante a vida: custodiar a identidade cristã dos vossos filhos”, referiu Francisco, numa homilia improvisada, de três minutos, no dia da festa do Batismo do Senhor.

O Papa presidiu este domingo à Missa na Capela Sistina, com o Batismo de 16 bebés, assinalando o final do tempo litúrgico do Natal, pedindo aos pais e padrinhos que guardem, todos os dias, esta “identidade cristã”.

A Capela Sistina, inaugurada pelo Papa Júlio II em 1512, acolhe desde 1983 a Missa com o Batismo de crianças, por decisão do Papa João Paulo II.

A celebração, com vários gestos simbólicos próprios do sacramento, decorreu este ano com a colocação excecional de um altar alguns metros diante da representação do Juízo Final, de Michelangelo, em vez do antigo altar colocado sob a mesma – que levava o presidente a celebrar “versus Deum” e não de frente para a assembleia.

Ao longo de quase hora e meia, a celebração incluiu a invocação dos santos, a oração do exorcismo, a unção pré-batismal, a oração e a invocação sobre a água, a renúncia a Satanás e a profissão de fé, a aspersão com água benta, a unção com o óleo da Crisma, a entrega da veste branca e da vela acesa no Círio Pascal.

No final da celebração, o Papa Francisco parou para saudar cada família presente, com particular atenção aos mais pequenos.