Arcebispo de Évora. “É hora de nos levantarmos na coragem”

Depois de dois mil quilómetros a calcorrear a diocese de Beja, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) subiram no mapa e já andam pelas diferentes paróquias da arquidiocese de Évora.

Dezenas de jovens, na viragem do ano, receberam a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora que por águas do maior lago da Europa, fizeram a viagem entre o Cais de Alqueva e o Cais de Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, já no Alentejo Central.

Apesar das restrições, por causa da pandemia, na arquidiocese de Évora o entusiasmo não diminuiu e as expectativas para esta peregrinação estão elevadas. São 31 dias de um caminho que já começou, sustentado num programa virado para as comunidades locais.

“Quem melhor que as pessoas de cada comunidade para construir o seu próprio programa?”, questiona Nuno Camelo.

Este animador da Pastoral Juvenil da arquidiocese alentejana, refere que os símbolos vão percorrer “os locais mais inusitados”, ao encontro da “periferia” de que fala o Papa Francisco.

“Vamos ter a possibilidade de ver estes símbolos em espaços públicos, em espaços de convívio, em corporações de bombeiros, em escolas ou em lares de terceira idade, onde Jesus é esta presença que traz vida”, acrescenta.