João Paulo I, o Papa do sorriso, vai ser beatificado em setembro de 2022

João Paulo I, o Papa do sorriso, cujo pontificado durou apenas 33 dias, vai ser beatificado no dia 4 de setembro de 2022, pelo Papa Francisco, na praça de São Pedro.

A data foi anunciada pela Congregação para as Causas dos Santos, quase dois meses depois de o Papa Francisco ter aprovado o decreto que reconhece o milagre atribuído à intercessão de João Paulo I: a cura da argentina Candela Giarda em 2011, naquela altura uma menina em estado vegetativo.

De acordo com o portal de notícias do Vaticano, o dicastério a que preside o cardeal Marcello Semeraro já comunicou a data ao postulador da causa da canonização, cardeal Beniamino Stella, e a D. Renato Marangoni, bispo de Belluno-Feltre, diocese onde, no dia 23 de novembro de 2003, foi aberto o processo para levar aos altares o Papa do sorriso, cujo nome de batismo foi Albino Luciani.

O pontificado de João Paulo I durou apenas 33 dias, de 26 de agosto de 1978 até sua morte, em 28 de setembro do mesmo ano.

Albino Luciani nasceu no dia 17 de outubro de 1912, na cidade de Canale d'Agordo, em Itália. Foi batizado no mesmo dia por uma senhora chamada Maria Fiocco, ante "o perigo iminente de morte", diz o site da Santa Sé.

Luciani entrou no seminário menor de Feltre, Itália, em outubro de 1923 e, em outubro de 1928, ingressou no seminário gregoriano em Belluno.

Com 22 anos, foi ordenado sacerdote em 7 de julho de 1935. Depois, estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde defendeu a tese "A origem da alma humana segundo Antonio Rosmini".

No dia 15 de dezembro de 1958, o então papa são João XXIII nomeou-o bispo de Vittorio Veneto, tendo sido ordenado no dia 27 de dezembro, na Basílica de São Pedro.

Em fevereiro de 1970, são Paulo VI nomeou-o patriarca de Veneza e três anos depois, em 5 de março de 1973, foi criado cardeal.

O cardeal Luciani participou no primeiro conclave de 1978, no qual foi eleito Papa João Paulo I, em 26 de agosto.

O nome que escolheu junta os dos seus dois antecessores imediatos, são João XXIII e são Paulo VI, como forma de homenagear os dois Papas que lideraram o Concílio Vaticano II.

O pontificado de João Paulo I, conhecido como “o papa do sorriso”, começou no dia 3 de setembro de 1978 e durou apenas 33 dias, sendo, assim, um dos mais curtos da história da Igreja. João Paulo I morreu em 28 de setembro de 1978, no Palácio Apostólico do Vaticano.

O decreto que reconhece o milagre atribuído à sua intercessão foi assinado pelo Papa Francisco, no dia 13 de outubro de 2021.