Conferência Episcopal mantém medidas contra a Covid-19

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu não avançar com medidas adicionais de prevenção da Covid-19 para as celebrações religiosas do Natal. Em vigor continuam as medidas atuais, como o uso da máscara, o distanciamento e a desinfeção das mãos.

No final da reunião do Conselho Permanente, esta terça-feira em Fátima, o porta-voz da CEP, o padre Manuel Barbosa, disse aos jornalistas que “não há orientações específicas e, neste momento, são as que estão em vigor, de acordo com as que vêm das autoridades de saúde e governamentais”.

Por isso, nesta altura, o apelo é “que haja todos os cuidados básicos que já conhecemos”, adiantou o porta-voz dos bispos portugueses.