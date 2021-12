Refugiados sentem “muita dificuldade no mercado de arrendamento”

O diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), André Costa Jorge, revela a existência de dificuldades por parte dos refugiados para arrendar casa e a existência de “receios infundados” de quem as pode arrendar. Em entrevista à Renascença, Costa Jorge lembra que, “para que estas pessoas possam viver com o máximo de normalidade em Portugal, é preciso pensar em coisas muitas práticas e do apoio de todos”. Por isso, não se cansa de alertar contra “essas barreiras artificiais baseadas em receios infundados que encontramos no mercado de arrendamento de habitação, que tornam o processo de acolhimento mais difícil”. E lembra que “a nossa capacidade de acolhimento e a nossa resposta aos desafios lançados pelos nossos governantes depende também da capacidade que temos de acolher cada família". Exige-se “um apoio mais claro e robusto a quem acolhe” O Serviço Jesuíta aos Refugiados já acolheu 260 pessoas afegãs e está disponível para acolher mais e “continuar a ajudar no esforço que o país está a desenvolver para prosseguir com o acolhimento de refugiados do Afeganistão”. Até ao momento, Portugal recebeu 500 refugiados afegãos e vai acolher mais, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, à Renascença. André Costa Jorge revela que já foi contactado para acolher mais pessoas, mas alerta para a necessidade de haver, da parte do Estado português, "um apoio mais claro, mais forte e mais robusto" a quem acolhe.

O responsável refere que o JRS tem vindo “a conversar com o Governo, com os responsáveis quer na Secretaria de Estado das migrações, quer com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e temos manifestado a disponibilidade de sempre de participar em processos de acolhimento e acompanhamento de refugiados e apoio no seu processo de integração em Portugal”. “Naturalmente que também queremos ver, do lado dos responsáveis políticos, e do Estado português um apoio mais claro, mais forte, mais robusto a quem está no terreno a fazer o acolhimento”, refere Costa Jorge, adiantando ter tido também a oportunidade de “fazer chegar esta nossa preocupação junto dos decisores políticos". JRS constrói Centro de Acolhimento em Vendas Novas O Serviço Jesuíta aos Refugiados não só acolheu 260 pessoas afegãs, como iniciou “um programa de comunidades de hospitalidade que procurarão que estas pessoas que estão em estruturas de acolhimento e estruturas de emergência possam sair para casas, para habitação autónoma e possam ter o apoio de uma comunidade que os acolha”. Além disso, André Costa Jorge revela que, “em parceria com a Arquidiocese de Évora, paróquia de Vendas Novas”, o JRS “está a construir um centro de acolhimento”. “O Papa leva um grupo de refugiados para o Vaticano e nós queremos fazê-lo na nossa realidade portuguesa”, justifica o diretor do Serviço Jesuíta aos Refugidos. Igreja deve “participar ativamente no acolhimento e na hospitalidade” Nesta entrevista à Renascença, André Costa Jorge sublinha a importância da mensagem deixada pelo Papa na sua mais recente viagem ao Chipre e à Grécia sobre a necessidade de se acolher os migrantes e, em particular, as duras palavras de Francisco em relação à possibilidade utilização de fundos comuns para se construírem barreiras. O responsável do Serviço Jesuíta aos Refugiados afirma que o financiamento de barreiras artificiais alimenta "o mercado paralelo dos traficantes”.