JMJ. Igreja celebra festa anual com os jovens, em clima de "peregrinação espiritual" até Lisboa 2023

A Igreja Católica promove no domingo, em todas as dioceses, a sua festa anual com os jovens católicos, que o Papa convida para uma “peregrinação espiritual” rumo à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, em Lisboa, depois da experiência de pandemia, nos últimos meses.

“Gostaria de tomar-vos pela mão, mais uma vez, para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023”, escreve Francisco, na sua mensagem para a JMJ 2021, que se vai celebrar a nível local numa nova data, a solenidade litúrgica de Cristo Rei (21 de novembro).

A mensagem para esta celebração deixa votos de que os jovens católicos vivam as várias etapas que levam à edição internacional da JMJ 2023, na capital portuguesa, como “verdadeiros peregrinos e não como ‘turistas da fé’”.

“Ajudar-nos-emos uns aos outros a levantar-nos juntos e, neste difícil momento histórico, tornar-nos-emos profetas de tempos novos, cheios de esperança”, aponta.

Francisco deixa desafios às novas gerações, para que sejam capazes de testemunhar a “comunhão da Igreja”, o amor e o respeito nas relações humanas, a esperança e a fé em Jesus Cristo.

O Papa indica ainda como prioridades a “justiça social”, a defesa dos não têm voz na sociedade e a “a ecologia integral”.

O texto evoca o impacto da pandemia na vida dos mais novos, com a morte de muitos familiares e o isolamento social.

“Em muitos casos, surgiram problemas familiares, bem como desemprego, depressão, solidão e vícios; para não falar do stress acumulado, das tensões e explosões de raiva, do aumento da violência”, assinala.

Francisco sublinha que os últimos meses realçaram, por outro lado, a “predisposição à solidariedade” dos jovens, chamados a escrever “uma página nova na história da humanidade”.

A mensagem da JMJ 2021 tem como tema ‘Levanta-te! Constituo-te testemunha do que viste’, uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos em que Jesus se dirige ao Apóstolo Paulo (cf. At 26, 16).

“Não basta ter ouvido outros a falarem de Cristo; é necessário falar com Ele pessoalmente. No fundo, rezar é isto. É falar diretamente com Jesus, embora porventura tenhamos o coração ainda em desordem, a cabeça cheia de dúvidas ou mesmo de desprezo por Cristo e pelos cristãos”, realça o Papa.

Francisco alerta para a necessidade de rejeitar a violência e a destruição, considerando que os meios digitais se podem tornar um “novo campo de batalha”, com a divulgação de “notícias falsas”.

A mensagem destaca que “não se pode conhecer Jesus, se não se conhece a Igreja”, destacando a importância da dimensão eclesial da fé.

“Renovo a todos vós, jovens do mundo inteiro, o convite a tomar parte nesta peregrinação espiritual que nos levará à celebração da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no ano de 2023”, conclui o Papa.