Diocese em “risco de ficar isolada”. Ataques terroristas aumentam no Burkina Faso

Estão a aumentar de intensidade os ataques por grupos terroristas no Burkina Faso, em especial na região norte do país, provocando a fuga das populações.

Em declarações à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o bispo de Dori, D. Laurent Birfuoré Dabiré, conta que o país está debaixo de ataques constantes por parte de grupos terroristas, havendo relatos de “ataques, sequestros e homicídios” em todo o lado.

“Os terroristas sequestram pessoas, executam algumas e libertam outras”, acrescenta o prelado.

D. Laurent Birfuoré Dabiré alerta que também as forças de segurança e defesa estão na mira dos terroristas. E no caso da cidade de Dori, diz o prelado, há o risco sério de ficar mesmo isolada.

“Entre Dori e Ouagadougou, os terroristas obrigaram, no dia 31 de outubro, os autocarros a inverter a marcha, anunciando que a estrada estava bloqueada”, explicou o bispo, dando nota que, apesar de as forças do exército terem enviado reforços para aquela zona, as populações estão com medo.

“Os terroristas podem voltar a qualquer momento”, alerta D. Laurent, sublinhando que “Dori corre o risco de ficar isolada do resto do país, se a situação não melhorar”.

De acordo com dados recolhidos pela AIS, na última semana de outubro, 147 pessoas, incluindo oito mulheres grávidas e 19 crianças com menos de cinco anos, tiveram de fugir das suas aldeias, situadas na região fronteiriça com o Níger.

Na mensagem enviada para a Fundação AIS, D. Laurent Dabiré pede as orações de todos pelo Burkina Faso e, muito especialmente, pela Diocese de Dori, que atravessa uma situação muito delicada face à ameaça terrorista.

“Por favor, rezem pela situação triste e dramática da minha diocese. O perigo está a aumentar”, apela o bispo, esperando que “aqueles que ainda não conseguiram sair das localidades em perigo, o possam fazer em segurança, nos próximos dias”.