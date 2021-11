Abusos de menores. “Faremos tudo para proteger as vítimas”, garante Conferência Episcopal

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, assumiu nesta segunda-feira, em Fátima, que “a Igreja toma como prioritário” o tema “da proteção de menores e pessoas vulneráveis”. “Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas”, afirmou D. José Ornelas, no seu discurso de abertura da assembleia plenária da CEP. De acordo com o presidente da CEP, esta assembleia tem como propósito “verificar os processos em curso, articular melhor as instâncias diocesanas e a coordenação nacional, de modo a oferecer oportunidades seguras e fiáveis no acolhimento de denúncias e acompanhamento às vítimas de abusos, na clarificação de processos e, sobretudo, na formação de pessoas”.

Lei da eutanásia “ensombra” legislatura D. José Ornelas, que é também bispo de Setúbal, criticou o momento escolhido para a discussão e aprovação da lei da eutanásia “por uma Assembleia da República moribunda”. Referindo que “o modo e o momento desta iniciativa lançam um ulterior manto de sombra que não dignifica os últimos dias desta legislatura”, o bispo defendeu que “a ideologia não se pode sobrepor à defesa do direito à vida” e garantiu que a Igreja “continuará a fazer tudo para que a dignidade da vida humana seja respeitada sem ser necessário o recurso à morte.” No entender do bispo, “as mais altas instâncias do país devem pronunciar-se de acordo com as prerrogativas constitucionais de que dispõem”.

Eleições antecipadas. Exige-se que "todos estejamos à altura" Na opinião do presidente da CEP, o momento que Portugal vive é “complicado” e exige que “estejamos à altura”, o que significa “tomar decisões certas que tenham por base o bem comum, sobretudo numa atenção particular aos mais frágeis e marginalizados e àqueles que, por causa da pandemia, enfrentam problemas sociais e económicos.”