Bispos vão rezar pelas vítimas da pandemia em Fátima

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) promove celebração eucarística pelas vítimas da pandemia de Covid-19.

A missa será celebrada no dia 11 destes mês, na Capelinha das Aparições, em Fátima, pelos bispos que participam na assembleia plenária da CEP. A eucaristia vai ter início às 08h00.

A 14 de novembro do ano passado, a Conferência Episcopal Portuguesa promoveu uma celebração nacional pelas vítimas da Covid-19, na Basílica de Santíssima Trindade, em Fátima.

Na altura, a celebração contou com a presença de 20 bispos católicos, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e de várias entidades públicas que se quiseram associar a esta homenagem.

A assembleia plenária da CEP vai decorrer de 8 a 11 de novembro.

Na ordem de trabalhos de oito pontos consta a proteção de menores e adultos vulneráveis.

Outro dos temas desta assembleia plenária é a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023.