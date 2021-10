Bispos da UE. “É um profundo imperativo moral” limitar o aquecimento global

O presidente da Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE), cardeal Jean-Claude Hollerich, em carta endereçada a todos os líderes das instituições europeias participantes da próxima COP26, exorta a União Europeia a desempenhar um papel de liderança, a nível internacional, para uma resposta ousada à emergência climática.

“Limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados é um profundo imperativo moral”, escreve o presidente da COMECE, advertindo que “o mundo ainda não está no bom caminho para alcançar os compromissos do Acordo de Paris”, sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.

“Há muito mais a fazer para evitar que as temperaturas globais aumentem mais de 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais”, afirma o prelado, apelando aos líderes da UE para “acelerarem a ação climática e promoverem um cuidado holístico da nossa Casa Comum”.