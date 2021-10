Bom Jesus de Braga disponibiliza visita virtual guiada à Basílica

Visitar a Basílica do Bom Jesus do Monte, em Braga, está agora à distância de um clique.

De acordo com o presidente da confraria, cónego Mário Martins, trata-se de mais “uma ferramenta inovadora que permite a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, via internet, visitar pormenorizadamente o exterior e interior da Basílica”.

O visitante pode escolher onde começar ou parar, que objetos ver e que percurso realizar, uma vez que a ferramenta disponibiliza orientações que ajudam o visitante a tirar o melhor partido da sua visita, com informações sobre aspetos artísticos e litúrgicos e tem em consideração os vários públicos e os seus diversos interesses.

A nova aplicação permite também “às escolas trabalharem este património mundial com os seus alunos, através de aulas e trabalhos mais interativos”, acrescenta o cónego Mário Martins.

Segundo o presidente da Confraria, trata-se de “uma ferramenta que sublinha a dimensão religiosa de um espaço que, no percurso e conteúdo apresentados, propõe uma oportunidade de reflexão e interioridade, de transmissão da mensagem evangélica, em todo o seu esplendor”.

O cónego Mário Martins considera que a visita virtual guiada à Basílica do Bom Jesus “é essencial para um Bem Património Mundial da UNESCO, um espaço sem fronteiras, capaz de criar um diálogo virtual com o visitante, dando-lhe uma visão dinâmica, multidisciplinar e um contacto interativo com o espaço”.

A visita virtual, agora disponibilizada, pretende “estimular a curiosidade para uma visita presencial à Basílica e a toda a área da estância do Bom Jesus”.

O Santuário do Bom Jesus do Monte é Património Mundial da UNESCO desde 7 de julho de 2019.