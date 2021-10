“Caroço de Cereja” é o novo livro de D. José Cordeiro

“Caroço de Cereja” é o título do mais recente livro de D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda. A obra recolhe as homílias proferidas ao longo de dez anos, entre 2012 e 2021, na Missa Crismal, celebração que se realiza na manhã de quinta-feira Santa, em todas as catedrais das dioceses e em que participam todos os sacerdotes.

No texto de abertura partilha algumas memórias da sua infância, em Parada, Alfândega da Fé, concelho conhecido pelas amendoeiras em flor e pelas cerejas de grande qualidade.

“Sempre que comia as poucas cerejas que sobravam ou não serviam para o procedimento dos frascos em calda, costumava deixar o caroço na boca para prolongar o aprazível sabor da cereja branca”, conta o bispo de Bragança-Miranda.

O prelado partilha ainda que “no dia da última Páscoa” da sua “querida mãe, Maria da Graça, 3 de junho de 2019, os vizinhos e amigos trouxeram a casa da família muitas e belas cerejas vermelhas”.

“Nesse dia de Luz e de Paz, recordei-me dos tempos de infância”. recorda.

Sobre a inspiração para o título do livro, D. José Cordeiro conta que surgiu a partir de um outro título de Erri De Luca, “caroço de azeitona”.

Explica ainda que nos últimos dez anos, a preparação e a celebração litúrgica da Missa Crismal, na igreja Catedral de Bragança-Miranda, “teve o efeito de caroço de cereja, girando na boca todos os dias do ano, como expressão da sinodalidade eclesial, a começar com a desafiante sinodalidade presbiteral”.

Além das homilias da Missa Crismal, o livro, cuja capa alude às 18 unidades pastorais da Diocese, conta também com a homilia da celebração dos 25 anos da ordenação presbiteral de D. José Cordeiro.

O bispo de Bragança-Miranda celebrou o décimo aniversário da ordenação episcopal no dia 7 de outubro, quando a diocese assinalou o 20.º aniversário da Dedicação da Catedral.

O novo livro é dedicado ao presbitério da Diocese nordestina e a “todos que experimentam a Liturgia de nascente”.

“Caroço de Cereja” integra a coleção “Domus Ecclesiae” e está disponível nos serviços centrais da Cúria Diocesana, em Bragança.