Papa não vai à Conferência da ONU sobre o Clima

Ao contrário do que se esperava, o Papa Francisco já não vai a Glasgow para a Conferência da ONU sobre o Clima (COP26), que comece no final do mês.

A presença de Francisco na abertura tinha sido alimentada pelo próprio em várias intervenções recentes.

No entanto, uma nota da sala de imprensa da Santa Sé confirmou esta sexta-feira que a delegação do Vaticano será liderada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé..

“Respondendo às perguntas dos jornalistas sobre a participação da Santa Sé na sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), posso especificar que a Delegação irá ser dirigido por Sua Eminência o Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Sua Santidade”, refere a nota da Santa Sé.

A Conferência da ONU sobre o Clima decorre entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow.