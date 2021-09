“Dias de Dante” em Lisboa assinalam 700 anos da morte do poeta italiano

D. José Tolentino Mendonça é o convidado da primeira conferência a realizar no âmbito da exposição “Visões de Dante. O Inferno Segundo Botticelli”, que vai ser inaugurada esta quinta-feira, 23 de setembro, na Fundação Gulbenkian. A exposição apresenta ao público português uma seleção de manuscritos de edições raras da “Divina Comédia”, vindas da Biblioteca Apostólica Vaticana, mas também da Biblioteca Nacional de Portugal, do Museu Gulbenkian, e da Coleção J. V. de Pina Martins, depositada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

“É minha convicção que a ‘Divina Comédia’, sem prejuízo de outras propostas interpretativas, possa também ser lida como uma pedagogia poética e espiritual do olhar, como um itinerário de aprendizagem da visão”, escreve o cardeal português a propósito da conferência que irá proferir, considerando que não será “um acaso de percurso” que a obra de Dante tenha sido “continuamente revisitada por artistas plásticos de primeira grandeza, como Botticelli, Blake, Doré, William-Adolphe Bouguereau, Rodin ou Rauschenberg”. Para o Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé, celebrar Dante é “interrogarmo-nos sobre quem somos”.

A conferência “Todos somos chamados a construir visões – A Divina Comédia como pedagogia do olhar” vai decorrer às 19h00, no auditório 2 da Gulbenkian, mas também será transmitida em direto na página da Fundação (gulbenkian.pt/).

Os “Dias de Dante” prolongam-se até 29 de novembro. Já no próximo sábado, 25 de setembro, decorrerá o colóquio internacional “Dante: um poeta do nosso tempo”, onde vários especialistas vão discutir o “Impacto da ‘Divina Comédia’ na cultura ocidental”. Para segunda-feira, dia 27, estão previstos dois ciclos de encontros com a participação de especialistas, nacionais e internacionais.

A Fundação Gulbenkian tem ainda previsto realizar um ciclo de atividades “Em redor da Exposição Visões de Dante”, para acompanhar a mostra com a participação de artistas e personalidades do mundo da cultura.