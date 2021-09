Arcebispo eslovaco que concelebrou com Francisco infetado com a Covid-19

Segundo a imprensa local, o teste foi realizado no passado sábado, dia 18 de setembro, depois de o prelado, que já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus, ter começado a apresentar sintomas ligeiros de resfriado.

O arcebispo eslovaco Ján Babjak, que concelebrou com o Papa Francisco, na recente visita à Eslováquia, está em isolamento na sequência de um diagnóstico positivo para a Covid-19.

Babjak, de 67 anos, arcebispo de Prešov desde 2008, concelebrou a Divina Liturgia de João Crisóstomo juntamente com Francisco no dia 14 de setembro, tendo, também estado presente noutros encontros com o Santo Padre.

A arquidiocese de Prešov já informou o Vaticano da situação, bem como todos os bispos que possam ter contactado com Ján Babjak.