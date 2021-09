Diocese de Viana do Castelo manifesta “imensa alegria” com nomeação de novo bispo

O administrador diocesano de Viana do Castelo saudou esta terça-feira a nomeação de um novo bispo, D. João Lavrador, convidando as comunidades católicos a recebê-lo de “braços abertos”.

“É com imensa alegria que a Diocese de Viana do Castelo recebe a nomeação de D. João Evangelista Pimentel Lavrador como novo bispo diocesano de Viana do Castelo. Acolhemos esta boa nova de coração aberto, disponível e renovado”, escreve monsenhor Sebastião Pires Ferreira.

O Papa nomeou esta terça-feira D. João Lavrador, até agora bispo de Angra, como novo responsável pela Diocese de Viana do Castelo, sucedendo a D. Anacleto Oliveira, que faleceu num acidente de viação a 18 de setembro de 2020.